На капремонт многоквартирных домов Татарстана в текущем году выделено свыше 5 млрд рублей

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). По программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане должны отремонтировать 942 здания. Общий объем финансирования программы превышает 5,8 млрд рублей. Об этом сообщил начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Айрат Галлямов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«У нас в этом году запланирован капитальный ремонт 942 многоквартирных домов площадью 5,6 млн кв. метров. В программе принимают участие 42 муниципальных образования за исключением Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов. Объем финансирования – 5 млрд 852 млн 702 тыс. рублей», – рассказал спикер.

Большую часть выделяемых на реализацию программы средств составляют платежи граждан за проведение капремонта – 3,7 млрд рублей. Программа рассчитана на 30 лет, до 2043 года, и актуализируется каждый год.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к 6 июля в Татарстане был завершен капитальный ремонт почти половины запланированных многоквартирных домов.

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