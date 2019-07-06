Татар-информ

6 июля 2019, 10:54

Экономика и финансы

В Татарстане завершили капремонт почти половины запланированных многоквартирных домов

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Экономика и финансы

В Татарстане завершили капремонт почти половины запланированных многоквартирных домов

Фото: Михаил Захаров

Алексей Фролов доложил о реализации республиканских и федеральных программ в сфере строительства.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Татарстане отремонтировали 47,4% многоквартирных жилых домов от плана, потратив на это 2,7 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложил первый замглавы республиканского Минстроя Алексей Фролов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Татарстана, его провел Президент республики Рустам Минниханов.

Фролов также рассказал о реализации ряда республиканских и федеральных программ в области строительства.

В частности, в рамках нацпроекта «Демография» в Татарстане построили 3 детских сада, работу продолжают еще на 26 объектах. Отремонтировано также 3 объекта образования из запланированных 29, на остальных работы еще ведутся.

Кроме того, в республике ведется капремонт 9 школ-интернатов и 107 дошкольных учреждений, еще в 5 работы завершены.

В Татарстане продолжают ремонтировать и ресурсные центры — работы ведутся на 14 объектах из 15. Что касается ремонта детских оздоровительных лагерей, то он уже завершен на 3 объектах, но еще продолжается на 7.

По программе первичной медико-санитарной помощи населению в Татарстане строят 45 ФАПов — работы уже завершились на 3 объектах, продолжаются на 41. Кроме того, отремонтировано 3 объекта здравоохранения, ведутся работы еще на 6.

В республике также строят сельские клубы, в 2019 году запланировано построить 21 такой объект. На 3 объектах ведется устройство фундамента, на 5 — кладка стен, на 6 — устройство кровли, на 7 — отделка и установка окон и дверей. Также отремонтировано 34 объекта культурного назначения, на 6 работы завершены.

По строительству пунктов комплексного обслуживания населения из 22 объектов работы ведутся на 4 объектах в Заинском, Мензелинском, Муслюмовском, Тукаевском районах.

В Татарстане также завершили капремонт в 22 подведомственных учреждениях Главного управления ветеринарии Кабмина РТ. В подведомственных учреждениях Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 11 объектов завершены работы на 6 объектах в 6 районах, работы продолжаются на 5 объектах в 5 муниципальных районах.

По словам Фролова, в Татарстане также проводят инвентаризацию дворовых пространств в многоквартирных домах — таким образом выполняется поручение Президента РТ. Эксперты уже обследовали 29,5% дворов, завершив работы в 12 районах. После того как инвентаризация закончится, начнется подготовка программы капремонта дворов.

Рустам Минниханов поинтересовался «узкими местами» в реализации программ строительной сферы. По словам первого замминистра, это капремонт общеобразовательных организаций и подготовка школ.

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