Акимов: С 2022 года россиянам планируют выдавать электронные паспорта

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В 2022 году россиянам могут начать выдавать электронные паспорта, но окончательно этот срок не утвержден. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова.

«Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы (к электронному паспорту — прим. Т-и), но это срок, который обсуждается, решение по нему пока не принято», — заявил Акимов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, модель и дизайн паспорта уже согласованы с МВД, Федеральной службой безопасности и другими структурами.

Вице-премьер рассказал, что будущий паспорт станет идентификатором в цифровом мире, похожим на банковскую карту. По его словам, идеальная нового паспорта — это приложение на телефоне и привязанная к нему карта с пластиком.

В новом паспорте будет содержаться базовая информация о гражданине (ФИО, регистрация по месту жительства), а также водительское удостоверение, СНИЛС и ряд других. Также по желанию гражданина в паспорт можно будет внести биометрические данные, подчеркнул Акимов.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в этом году у российских предприятий начнут появляться цифровые паспорта, созданием которых будет заниматься Минпромторг РФ. Данное нововведение позволит предприятиям претендовать на меры господдержки.

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