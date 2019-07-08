У российских предприятий появятся цифровые паспорта

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Уже в 2019 году у российских предприятий начнут появляться цифровые паспорта, информирует ТАСС.

Созданием цифровых паспортов для отечественных организаций займется Минпромторг РФ. Данное нововведение позволит предприятиям претендовать на меры господдержки. Об этом сообщил на выставке ИННОПРОМ-2019 директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

«Этот сервис очень быстро станет актуальным и востребованным. Впоследствии все наши меры поддержки будут ставиться в зависимость от оценки показателей уровня готовности цифровой трансформации предприятия», — сообщил он в рамках сессии «Сквозная цифровизация производственных процессов на всех уровнях».

Также для этого Минпромторг РФ разработал дорожную карту «Цифровая промышленность». По словам Владимира Дождева, первым этапом в рамках проекта будет оценка уровня готовности предприятия к цифровой трансформации, зависящей от внедрения в него цифровых технологий. Только после этого в данную организацию можно вкладывать деньги, предоставлять ей льготные займы и субсидии на разработку или гранты на внедрение.

Изменения будут внедрены и в саму государственную информационную систему управления промышленностью. Она будет государственно-частной. «Мы хотим предоставить ядро этой информационной системы как площадку для частных разработчиков <... > Планируем до конца 2019 года довести процесс до зримого результата — пула таких проектов и сервисов», — прокомментировал решение Дождев.

Он также добавил, что в этом году Фондом развития промышленности начата реализация программы «Цифровизация промышленности». В рамках нее разработчики отечественного программного обеспечения получат возможность взять льготные займы под 1% годовых сроком на пять лет. Директор департамента цифровых технологий отметил, что в данный момент рассматриваются около 20 таких проектов, относящиеися к сферам легкого машиностроения, изготовлению двигателей и другие. В дальнейшем же такие проекты будут выдаваться компаниям, получившим цифровые паспорта.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этом году ее тема — «Цифровое производство: интегрированные решения», а страна-партнер — Турция.

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