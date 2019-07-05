Татар-информ

5 июля 2019, 08:15

Общество

Борьба с пробками и ДТП: в центре Казани появились две вафельные разметки

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Общество

Борьба с пробками и ДТП: в центре Казани появились две вафельные разметки

Фото: Александр Эшкинин

«Вафельницу» впервые нанесли в городе на регулируемых перекрестках по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На пересечении улиц Пушкина с Салимжанова и Татарстан с Право-Булачной сегодня ночью дорожники нанесли новую для Казани вафельную разметку. «Вафельница» впервые появилась в этом году в столице Татарстана на регулируемых светофорами перекрестках, где часто возникают пробки и ДТП. 

«В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Казани в этом году нанесена разметка 1.26 "Вафельница". Она применяется на участках, где образуются большие заторы и отмечено значительное число дорожно-транспортных происшествий. Первая такая разметка на днях появилась на пересечении улиц Лево-Булачная и Парижской Коммуны общей площадью 140 кв. метров», — рассказал начальник ПТО ООО «Гром» Рузаль Мухамадуллин.

Вторая «вафельница» нанесена на большей площади — 1,6 тыс. кв. метров, добавил он. «По поводу появления в городе еще таких разметок обсуждения не было. В этом году для вафельной разметки определены два места. Данные перекрестки выбраны из-за интенсивности движения и, как следствие, частых заторов. Водители жаловались на аварии на этих участках. Поэтому их решили обозначить вафельной разметкой. Совместно с ГИБДД такие места определялись», — уточнил Рузаль Мухамадуллин.

Согласно ГОСТу 51286-2018, данная разметка представляет собой сетку желтого цвета с диагональными линиями и обозначенными границами, отметил он. «На нее нельзя заезжать, если впереди образовалась пробка, при завершении зеленого сигнала светофора. Это необходимо, чтобы не создавать препятствие для движения транспорта в поперечном направлении», — пояснил начальник организации.

Нарушение данных правил предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей, подчеркнул он.

Для нанесения вафельной разметки дорожники частично перекрыли проезжую часть, чтобы не создавать помехи водителям и другим участникам движения. Вся работа полностью выполнялась вручную и продолжалась около двух часов. 

«Используются материалы со светоотражающими элементами, содержащими стеклошарики, чтобы в ночное время эта разметка была заметна водителям. Технология ее нанесения идентична той, которая применяется для привычных всем видов разметки. Отличие "вафельницы" в цвете и диагональном распределении линий», — проинформировал заместитель директора ООО «Гром» Ильсур Мифтахов.

Водителей о наличии вафельной разметки на перекрестках предупредят специально установленные знаки «Участок перекрестка».  

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