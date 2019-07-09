Полузащитник «Рубина» Шекари перешел в иранский «Трактор Сази»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Полузащитник казанского «Рубина» Реза Шекари перешел в иранский «Трактор Сази». Об этом сообщается на странице команды из Тебриза в соцсети Instagram.

Подробности сделки не раскрываются. Однако по информации сайта transfermarkt.com, трансфер 21-летнего игрока обошелся команде из Ирана в 250 тыс. евро.

Реза Шекари перешел в «Рубин» из исфаханского «Зоб Ахана» летом 2017 года. С этого момента хавбек провел пять матчей в составе казанского клуба, в которых не забил ни одного мяча.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Рубин» на год арендовал защитника «Ростова» Константина Плиева.

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