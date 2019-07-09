«Рубин» на год арендовал защитника «Ростова»

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). «Ростов» (Ростов-на-Дону) и казанский «Рубин» достигли договоренности об аренде защитника Константина Плиева на ближайший сезон, сообщает пресс-служба казанцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20. Футболист будет выступать в «Рубине» под номером 3.

22-летний Плиев родился во Владикавказе, он воспитанник местной «Алании», за которую и выступал в начале карьеры. Затем Плиев играл в астраханском «Волгаре» и калининградской «Балтике». В феврале 2018 года защитник стал игроком «Ростова». В первой части сезона 2018/19 сыграл 21 матч в ФНЛ и 2 в Кубке России в составе «Балтики», где выступал на правах аренды. В весенней части сезона вернулся в «Ростов», за который сыграл 4 матча в премьер-лиге и один в Кубке России.

На прошлой неделе «Рубин» взял в аренду на год нападающего столичного «Динамо» Евгения Маркова, продолжая комплектовать команду при минимальных трансферных расходах.

15 июля в Москве в первом туре чемпионате России казанцы выграют с «Локомотивом».

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