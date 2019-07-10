Две звезды российской эстрады приедут в Мамадыш на юбилейный Питрау

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Продюсер и певец Виктор Салтыков и композитор, поэт, рок-певец, телеведущий Александр Иванов примут участие в XX республиканском фестивале кряшенской культуры «Питрау», который состоится 20 июля на поляне Тырлау в селе Зюри, пишет газета «Нократ».

Организаторы праздника отметили, что по традиции на сцену также выйдут многочисленные местные и татарстанские эстрадные звезды – около 200 исполнителей и коллективов. Посетителей ждет насыщенная программа. В прошлом году хедлайнером фестиваля стала Надежда Кадышева.



Виктор Салтыков известен как сольный исполнитель и как участник групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб». Написанные им хиты, такие как «Белая ночь», «Берега любви», «Островок» и другие, звучат на сцене в течение двух десятков лет.



Александр Иванов – лидер группы «Рондо». Он известен как исполнитель хитов «Боже, какой пустяк», «Моя неласковая Русь», «Я буду помнить», «Я постелю тебе под ноги небо» и других.



В прошлом году количество гостей фестиваля превысило 60 тыс.

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