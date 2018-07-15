Алексей Песошин поприветствовал участников и гостей кряшенского праздника «Питрау»

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Фото: tatarstan.ru, Яков Абрамов
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин от имени Президента РТ, Государственного Совета республики и Правительства региона поприветствовал гостей и участников XIX республиканского праздника культуры кряшен «Питрау», традиционно прошедшего в селе Зюри Мамадышского района. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Премьер напомнил, что в городах и селах Татарстана ежегодно организуются праздники русской, татарской, марийской, мордовской, удмуртской, чувашской, кряшенской культуры, в том числе и праздник «Питрау». В связи с этим он подчеркнул, что Татарстан по праву гордится сохранением и приумножением культурного, языкового и духовного разнообразия населяющих его народов.
Обратил Песошин внимание и на то, что «Питрау» ежегодно проводится именно на мамадышской земле. Он поблагодарил руководство и жителей района и представителей республиканской общественной организации кряшен за прекрасный праздник и многолетнюю работу по поддержке культуры кряшен.
Глава Правительства республики выразил уверенность, что праздник будет способствовать укреплению дружбы и культурного диалога народов многонационального Татарстана. «Пусть "Питрау" принесет в каждый дом счастье и благополучие, вдохновит на новые дела!» – заключил он свою речь.
Затем Алексей Песошин вручил отличившимся государственные награды Татарстана, благодарности Кабинета Министров РТ и Государственного Совета РТ.
В рамках праздника культуры кряшен «Питрау» состоялись конные скачки и концерт, были организованы праздничные площадки и подворья.
До начала мероприятия Премьер-министр республики, глава Мамадышского района Анатолий Иванов и председатель общества кряшен РТ Иван Егоров открыли многофункциональный культурный центр в селе Зюри. Здание было построено по республиканской программе строительства сельских клубов, реализуемой по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова.
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