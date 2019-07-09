На военно-морском салоне в Петербурге презентуют строящиеся в Зеленодольске корабли

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На Международном военно-морском салоне МВМС-2019 в Санкт-Петербурге компания «Рособоронэкспорт» презентует иностранным заказчикам новые образцы отечественной техники для военно-морского флота, включая строящиеся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького корабли. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Так, гостям салона в числе других наиболее востребованных на рынке проектов будут продемонстрированы фрегат проекта 11661Э («Гепард-3.9») и патрульный корабль проекта 22160.

На заводе в Зеленодольске для ВМС Вьетнама были построены четыре корабля типа «Гепард-3,9». Все систершипы (Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo и Quang Trung) успешно вступили в строй и несут службу во вьетнамском флоте.

Там же построены и вступили в строй два сторожевика проекта 22160 – «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев». Третий, «Павел Державин», спущен на воду. Строительство еще трех корветов, которые носят имена «Сергей Котов», «Виктор Великий» и «Николай Сипягин», продолжается.

Международный военно-морской салон МВМС-2019 пройдет с 10 по 14 июля 2019 года в Санкт-Петербурге на территории выставочного комплекса «Ленэкспо». Его посетят в общей сложности 23 иностранные делегации. «Они смогут подняться на борт наиболее популярных на мировом рынке кораблей российской постройки, ознакомиться с их оснащением и посетить предприятия, участвующие в строительстве», – отмечается в сообщении Ростеха.

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