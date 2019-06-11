На зеленодольском патрульном корабле «Дмитрий Рогачев» в Новороссийске подняли Андреевский флаг

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Новороссийске подняли флаг на патрульном корабле «Дмитрий Рогачев», который построен на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Об этом сообщает пресс-служба Судостроительной корпорации «Ак Барс».

В ходе церемонии был зачитан приказ Главкома ВМФ России, адмирала Николая Евменова о приеме патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» в состав Военно-морского флота РФ.

В церемонии приняли участие командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов, замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев, генеральный директор АО «Судостроительная Корпорация "Ак Барс"» Ренат Мистахов.

Корабль был заложен 25 июля 2014 года. Спущен на воду 8 апреля 2018 года, осенью того же года отбуксирован по внутренним водным путям на внешнюю сдаточную базу (на Черное море) для достройки и прохождения испытаний.

В кормовом слипе корабля предусмотрено базирование бронированной десантно-штурмовой лодки проекта 02800. Заявлено, что на судне возможно установить модульное контейнерное вооружение и оснащение.

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