(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Татарстане в конце июля начнется строительство нового моста через реку Свиягу. По проекту строительства и реконструкции автодороги М7 «Волга» будет также проведена реконструкция существующего моста, сообщает ПАО «Мостотрест», заключившее соответствующий контракт.



«Реконструкция мостового перехода является составляющей проекта “Строительство и реконструкция автомобильной дороги М7 “Волга” от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы”. Стоимость контракта – 4,7 млрд рублей», – говорится в сообщении компании.

На первом этапе проекта будет построен новый мост и подходы к нему – участок автодороги общей протяженностью более 7 км по две полосы движения в каждую сторону. Новый мостовой переход возведут параллельно существующему мосту выше по течению Свияги.

После завершения первого этапа старый мост закроют на реконструкцию, а движение по М7 перейдет на новый мостовой переход.

На втором этапе планируется усиление пролетного строения и ремонт опор старого моста. Кроме того, будут построены надземные пешеходные переходы вблизи остановок общественного транспорта в поселках Исаково и Гаврилково.

Работы по проекту будут полностью завершены в ноябре 2023 года.

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