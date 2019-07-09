Гидрометцентр РТ предупреждает об очередной грозе и сильном ветре

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Вечером сегодня и днем завтра, 10 июля, на территории Татарстана ожидаются сильный ветер и гроза. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Порывы юго-западного ветра усилятся до 15 — 20 м/с.
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Вечером сегодня и днем завтра, 10 июля, на территории Татарстана ожидаются сильный ветер и гроза. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Порывы юго-западного ветра усилятся до 15 — 20 м/с.
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Медаль стала пятой для РТ: «золото» и 3 «бронзы» ранее принесли Григорий Тарасевич, Карина Шкляр и Ирина Приходько.
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Вадим Трофимов прокомментировал проведение в столице РТ чемпионата России в классе «Микро».
Смертельная авария произошла сегодня утром в Тукаевском районе республики.
В текущем году экологи республики выявили 43 случая ограничения доступа к водоемам.