Наибольшее число обращений в «Народный контроль» жители РТ отправили по благоустройству территорий

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). За первое полугодие 2019 года наибольшее число обращений в систему «Народный контроль» татарстанцы отправили по благоустройству территорий. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил заместитель министра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов.

Спикер рассказал об итогах работы системы «Народный контроль» за первое полугодие текущего года. Так, по словам Тимура Зарипова, среди открытых категорий традиционно наибольшей популярностью у жителей пользуются такие, как «Благоустройство территорий» (14,2 тыс. заявок, рост по сравнению с первым полугодием 2018 года – 26%), «Содержание и ремонт муниципальных дорог» (10,8 тыс., рост 42%), «Организация дорожного движения» (2393, рост 12%).

Что касается закрытых категорий, то чаще всего поступают заявки по вопросам ЖКХ (2,7 тыс., рост 23%) и нарушения правил продажи алкогольной продукции (1,6 тыс., 123%), отметил замминистра. «В системе есть открытые категории, заявки по которым доступны для всех пользователей, а также закрытые – заявки могут просматривать только их авторы и исполнители», – уточнил он.

Тимур Зарипов заметил, что больше всего заявок поступает от жителей Казани, Набережных Челнов, Альметьевского, Нижнекамского, Бугульминского, Лениногорского, Зеленодольского районов. Наименьшее число обращений приходит из Тюлячинского, Кайбицкого, Атнинского, Дрожжановского, Апастовского и Спасского районов.

«Наше министерство провело работу по совершенствованию системы. У пользователей появилась возможность получать с помощью мобильного приложения оповещения о поступлении комментариев. То есть житель оставил заявку, а ему может прийти уведомление о том, что изменился статус или исполнитель. Также появилась возможность редактировать отклоненные заявки. Если раньше, когда пришло замечание, приходилось вносить заявку заново, то теперь ее можно откорректировать», – рассказал спикер.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская добавила, что число обращений в систему «Народный контроль» ежегодно растет. «Если по итогам 2018 года было чуть более 61 тыс., то за первое полугодие 2019 года уже поступило 39 тыс. 327 заявок. Причем 71% данных обращений положительно решены с учетом заявок прошлых лет», – заключила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в системе «Народный контроль» появится новая категория «Семья, находящаяся в социально опасном положении».

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