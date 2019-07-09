В системе «Народный контроль» РТ введут категорию «Семья, находящаяся в социально опасном положении»

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В системе «Народный контроль» появится новая категория «Семья, находящаяся в социально опасном положении», модератором которой выступит Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Планируется введение категории “Семья, находящаяся в социально опасном положении”, сейчас она отрабатывается. Ее модератором будет Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. Понятно, что будут затронуты все те проблемы, которые касаются межличностных отношений, защиты прав детей. На сегодня такие обращения поступают через Глонасс+112», – рассказала спикер.

Сария Сабурская отметила, что в первом квартале текущего года в системе появилась новая категория «Цифровое телевидение». «Пока не такое большое количество обращений поступило – 12 заявок, 10 из которых решены. В тестовом режиме введена категория “Диспансеризация населения”, в которую принимаются уведомления по вопросам качества оказания медицинских услуг при прохождении профилактических осмотров и диспансеризации в учреждениях здравоохранения. Пока уведомлений нет», – добавила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за первое полугодие 2019 года в систему «Народный контроль» поступило 39 тыс. 327 заявок, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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