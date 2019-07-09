(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Три жительницы Казани пострадали в результате аварии с участием автобуса и легковушки в Абхазии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«По уточненным данным СОД "ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", в результате столкновения маршрутного автобуса "Фольксваген" и легкового автомобиля пострадали 7 граждан России, из них 3 человека – жители Казани», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Все пострадавшие женщины (61, 34 и 19 лет) проживают по одному адресу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в результате столкновения автобуса и легковушки в Абхазии пострадали туристы из Казани.



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