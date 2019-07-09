Татар-информ

9 июля 2019, 08:33

Происшествия

Туристы из Казани пострадали в ДТП с участием автобуса и легковушки в Абхазии

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Происшествия

Туристы из Казани пострадали в ДТП с участием автобуса и легковушки в Абхазии

В результате аварии, которая произошла накануне возле Пицунды, госпитализированы 9 человек.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Туристы из Казани пострадали в ДТП с участием автобуса и легковушки в Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

Накануне под Пицундой произошло столкновение маршрутного автобуса и легковушки. В момент ДТП в салоне находились 15 пассажиров, девять из которых были госпитализированы.

В аварии различные травмы получили туристы из Казани, Санкт-Петербурга и Астрахани. У всех пострадавших ушибы, порезы и ссадины, угрозы жизни никому нет.
 

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