Татар-информ

9 июля 2019, 09:06

Экономика и финансыОбщество

Проведение фестиваля «Великий Болгар» обойдется в 8,5 млн рублей

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Экономика и финансыОбщество

Проведение фестиваля «Великий Болгар» обойдется в 8,5 млн рублей

На фестивале будет организовано не менее восьми тематических площадок, включая исторический лагерь.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На организацию фестиваля средневекового боя «Великий Болгар» в этом году предполагается потратить чуть более 8,5 млн рублей из бюджета Татарстана. Это следует из тендера на организацию мероприятия, размещенного на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, на фестивале будет организовано не менее восьми тематических площадок: «палаточный лагерь участников; арена (ристалище); ярмарка средневековых ремесел; площадки мастер-классов и ярмарки народно-художественных промыслов; гастрономическая зона, площадка для проведения концертной программы и мастер-классов по средневековым танцам разных народов и для выступления фольклорных групп; площадка “Исторический лагерь“; охраняемая стоянка и санитарная зона».

При этом палаточный лагерь должен будет работать минимум пять дней и вмещать не менее 300 человек. В историческом же лагере будет создано не менее трех фотозон, в каждой из которых должны присутствовать как минимум три комплекта предметов быта и оружия средних веков. В частности, предусмотрено наличие юрты, шатра, майхана (монгольской походной палатки – прим. Т-и) и овоо (монгольского священного места – прим. Т-и).

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 16 июля, сам он состоится 17 июля. Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» должен пройти в Болгарском музее-заповеднике 10 и 11 августа, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». 

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