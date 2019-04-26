В новом сезоне Болгар предложит туристам сладкий фестиваль, 8 музеев и рыцарские бои

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Болгаре первых туристов в летнем сезоне ждут на гастрономическом фестивале «Чак-чай» 1 мая, рассказала заместитель директора по развитию Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Лилия Сафина.

«Туристический сезон в этом году открываем вкусно. Во второй раз пройдет гастрономический фестиваль „Чак-чай“. В рамках фестиваля пройдет конкурс среди любителей и профессионалов. Все посетители фестиваля смогут попробовать и проголосовать за понравившийся чак-чак», — пояснила Сафина.

Кроме того, гостей мероприятия ждет концерт и ярмарка сувениров, интерактивные площадки, детская площадка и ярмарка народно-художественных промыслов. В этот же день в Болгаре встретят первый теплоход и откроют туристическую навигацию 2019 года. На территории работают 8 музеев, а все памятники архитектуры доступны для осмотра, подчеркнула Лилия Сафина.

Далее праздник «Изге Болгар жыены» соберет в Болгаре гостей со всей России 15 июня, а концерт в честь 50-летия со дня создания Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника пройдет 30 июня. Ставший традиционным фестиваль средневековой реконструкции «Великий Болгар» пройдет 10 и 11 августа.

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