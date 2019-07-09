Врач назвала наиболее аллергенные ягоды

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Наиболее аллергенными ягодами из числа растущих в средней полосе России являются клубника и садовая земляника. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Марина Малиновская, передает РИА Новости.

Другие ягоды, такие как малина, белая и красная смородина, крыжовник, черника, менее аллергенны, добавила врач.

Среди симптомов аллергии на ягоды специалист упомянула кожный зуд и жжение слизистой ротовой полости, першение в горле, насморк и зуд в носу, рвоту, боли в животе, диарею, сыпь на коже, приступы бронхиальной астмы и отеки. Испытывающим проблемы со здоровьем она рекомендовала употреблять ягоды после термической обработки – в виде компотов и варений.

При этом, по словам Малиновской, наиболее часто аллергия на ягоды возникает у детей младше трех лет. В связи с этим она посоветовала: «Детям первого года жизни ягоды лучше не давать. Начальная доза – несколько капель протертой ягоды. Постепенно количество можно увеличивать...»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи назвали самые полезные ягоды.

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