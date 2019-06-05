Татар-информ

5 июня 2019, 16:24

Здоровье и среда

Врачи назвали самые полезные ягоды

Здоровье и среда

Врачи назвали самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами признаны брусника и голубика

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Врачи рассказали, какие ягоды являются самыми полезными, сообщает РИА Новости. 

На вершине списка находятся брусника и голубика, так как при их выращивании, по мнению ученых, не применяются вредные вещества. Эти ягоды богаты витамином С, фолиевой кислотой, магнием, медью и селеном, которые улучшают работу нервной и сердечно-сосудистой систем и положительно влияют на иммунитет человека. Однако эти ягоды являются одновременно наименее доступными для покупки.

Также к разряду «полезных» отнесена черника, которая содержит наибольшее количество веществ, активирующих работу важных ферментов в организме.

Ягоды же, выпускаемые в массовом порядке, например, клубника, обладают гораздо меньшей пищевой ценностью, чем те, которые плохо культивируются. 

«То есть продукт хорошо выглядит, хорошо пахнет, но по вкусу он отличается, и, что очень важно, он очень сильно отличается с точки зрения химического состава», — прокомментировал данные выводы врач-гастроэнтеролог, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко.

Также ученые определили оптимальную порцию потребления ягод: ежедневно их дневная порция должна составлять 100-120 граммов, а для того, чтобы получить заметный положительный эффект, ягоды необходимо есть как минимум три раза в неделю, не останавливаясь на конкретной разновидности, смешивая их и чередуя.

Во время ужина же от ягод стоит воздержаться, так как их потребление стимулирует секрецию — повышает аппетит, что в позднее время нежелательно.

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