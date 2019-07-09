Василий Самокатов представит в Нижнекамске свое шоу необычных велосипедов еще два раза

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Велодни в Нижнекамске продолжаются – Василий Самокатов из Углича сегодня представит свое шоу необычных велосипедов на бис, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Представление начнется в 18 часов у центральной сцены парка «Велики». Параллельно с шоу в учебном корпусе состоится встреча нижнекамских любителей двухколесного транспорта с представителем веломарафонского движения.

Завтра, 10 июля, в 13.30 шоу необычных велосипедов состоится в парке «Семья». «Вход на все мероприятия свободный», – отмечается в сообщении.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске в минувшие выходные открылся единственный в Татарстане веломузей. В музее представлено около 40 раритетных экспонатов.

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