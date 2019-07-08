В Нижнекамске открылся единственный в Татарстане веломузей

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В минувшие выходные в Нижнекамске состоялось открытие единственного в республике веломузея. Любители двухколесной езды собрались у Дома народного творчества. Здесь они потанцевали под ритмы диджея, желающие зарегистрировались на конкурс велозвука, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Колонна велосипедистов начала свой путь от Школьного бульвара, миновала городской музей, далее выехала на проспект Строителей и по улице Юности проехала до парка «Велики», где расположен новый музей.

В музее представили порядка сорока раритетных экспонатов. Посетители увидели швейцарский военный велосипед середины 20-го века, немецкий тандем, двухколесный экземпляр из Риги, несколько легендарных «Салютов», цирковой транспорт с огромным передним колесом, и даже вошедший в поговорку «конь педальный» – детище советской игрушечной промышленности.

Замглавы Нижнекамского района Эльвира Долотказина отметила, что открытие веломузея является знаковым событием – особенно для всех, кто любит велосипед и для каждого, у кого есть двухколесный транспорт.



«Мы очень долго смотрели по телевизору, завидовали европейским странам, где все катаются на велосипедах – а у нас не было условий для этого. И вот уже несколько лет подряд мы видим, что велодорожек у нас становится все больше, все длиннее тот маршрут, по которому можно ездить на велосипеде», – отметила руководитель, подчеркнув, что открывшийся веломузей – важное событие в развитии велокультуры Нижнекамска.



Перед участниками события также выступили известный велопутешественник Ильдус Янышев и начальника отдела ГИБДД по Нижнекамскому району, подполковник Рустем Гарипов.



«Район поставил амбициозную цель – обучить всех детей безопасной езде на велосипедах. Через несколько лет город окончательно свяжут велодорожками и сделают его жителей счастливыми. Верю, что этот пример вместе с городом Альметьевск изменит отношение других городов России к созданию новой мобильности», – отметил Ильдус Янышев.



Рустем Гарипов призвал всех соблюдать правила дорожного движения. «Велосипеды – это спорт, здоровье, экология. Но необходимо обязательно соблюдать ПДД», – еще раз напомнил представитель ГИБДД.

Далее началось шоу Василия Самокатова из Углича, который создал веломузей у себя в городке. Параллельно на площадке состоялся семинар для воспитателей по преподаванию Правил дорожного движения малышам и молодежные дебаты о дорожном движении «Опасные игры».

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