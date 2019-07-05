В Роструде объяснили, как оплачивать работу сотрудников, замещающих ушедших в отпуск коллег

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Роструде объяснили, как оплачивать работу сотрудников, работающих за ушедших в отпуск коллег. Об этом сообщает «Российская газета».

Выделяют несколько вариантов замещения работников – совмещение, временный перевод и найм временного сотрудника.

Временный перевод предусматривает выполнение работы только ушедшего в отпуск коллеги.

При совместительстве работник использует свое свободное время для выполнения дополнительной работы за другого сотрудника. В таком случае сумма оплаты работы прописывается в дополнительном соглашении и зависит от времени и объёма выполненной работы.

Такой способ возможен только с письменного согласия сотрудника, при этом он может отказаться от предложенной начальством дополнительной работы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.