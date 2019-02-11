Татар-информ

2 июня 2019, 09:46

Экономика и финансыОбщество

Конкурс на проектирование скоростной трассы Москва – Казань намечен на 2019-2020 годы

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Экономика и финансыОбщество

Конкурс на проектирование скоростной трассы Москва – Казань намечен на 2019-2020 годы

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

«Автодор» уже получил разрешение на подготовку документации планировки территории.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Конкурсные процедуры на проектирование и строительство скоростной трассы Москва – Казань могут начаться в конце 2019 – начале 2020 годов. Об этом рассказал журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

По словам главы Минтранса РФ, документацию планировки территории предполагается завершить в текущем году. После этого и должны начаться «конкурсные процедуры по контракту на проектирование и сразу на строительство».

Отвечающий за отрасль вице-премьер РФ Максим Акимов уже дал разрешение являющейся основным заказчиком проекта трассы госкомпании «Автодор» начать подготовку документации планировки территории, добавил Дитрих.

Участок автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, ее ответвления на Самару с обходом Тольятти и в дальнейшем выход на границу с Казахстаном обеспечат выполнение второго этапа реконструкции создаваемого транспортного коридора Европа – Западный Китай.

Министр отметил, что рассматривался вопрос возможной реконструкции существующих автомагистралей М7 «Волга» и М5 «Урал», но это потребовало бы масштабного сноса жилых строений и больших финансовых затрат, а также несло бы гораздо большие социальные риски. Новая дорога позволит избежать этих проблем и «будет дешевле в эксплуатации за счет того, что позволит собирать плату с грузовых автомобилей», добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стал известен маршрут скоростной трассы Москва – Казань. Автодорога, которую планируется возвести к концу 2024 года, будет платной. На строительство трассы потребуется 539,6 млрд рублей в ценах соответствующих лет. 323,1 млрд рублей должны составить субсидии из федерального бюджета, а 216,5 млрд рублей – средства из внебюджетных источников.

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