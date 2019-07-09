Татарстанская спортсменка впервые стала победительницей первенства мира по стендовой стрельбе

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортсменка из Татарстана Зиля Батыршина впервые в истории республики стала победительницей первенства мира по стендовой стрельбе, опередив в финале соперницу из США Монику Катарину Джекоб всего на одну мишень.

«Это был очень долгий путь к медали, который длился почти два года. Большое количество стартов подряд мне не удавалось добраться до медалей, я никогда не занимала призовые места. Это год стал последним для меня как юниора, и мне нужно было что-нибудь завоевать. Я усиленно тренировалась, и это привело меня к “золоту“ в личном зачете и к “серебру“ в командном», – отметила Батыршина после возвращения в Казань.

Также она подробнее рассказала о финальном этапе соревнования: «Изначально отрыв от соперниц составлял пять мишеней, после чего немного подвела точность. Но я это называю “созданием интриги“ (смеется). Однако под конец выступления собралась и, опередив ближайшую преследовательницу всего на одну мишень, стала чемпионкой мира».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», чемпионат и первенство мира по стендовой стрельбе проходили в итальянском городе Лонато-дель-Гарда. Татарстан на них представляли шесть спортсменов.

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