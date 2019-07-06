Татар-информ

6 июля 2019, 20:30

Спорт

Татарстанка завоевала «золото» первенства мира в Лонато по стендовой стрельбе

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Спорт

Татарстанка завоевала «золото» первенства мира в Лонато по стендовой стрельбе

Фото: minsport.tatarstan.ru

Зиля Батыршина опередила американку Монику Катарину Джекоб на один выстрел.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Юниорка из Татарстана Зиля Батыршина победила в ските на первенстве мира по стендовой стрельбе. Об этом сообщает Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

В квалификации Батыршина поразила 115 мишеней из 125 возможных, а затем дошла до «золотого матча», в котором взяла верх над американкой Моникой Катариной Джекоб (52 – 51).

Серебряную медаль татарстанская юниорка заработала в командных соревнованиях. «Сборная России, цвета которой помимо нее защищали Елена Бухонова и Анна Жаднова, набрала в общей сложности 337 очков, всего шесть уступив победительницам из сборной Китая, 343/375», – отмечается в сообщении федерации.

До этого ИА «Татар-информ» сообщало, что на проходящих в итальянском городе Лонато-дель-Гарда чемпионате и первенстве мира по стендовой стрельбе Татарстан представляют шесть спортсменов. Юниорка Татьяна Саранская ранее стала серебряной медалисткой на траншейном стенде.

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