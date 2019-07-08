Турецкая компания будет строить грузовой терминал в аэропорту Казани

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Турецкая компания Kozuva Group и Агентство инвестиционного развития РТ подписали соглашение о строительстве грузового терминала в аэропорту Казани. Об этом сообщается на сайте Минпромторга России.

Подписание прошло на X Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, в рамках Российско-Турецкого Промышленного Форума.

«В ходе Российско-Турецкого Промышленного Форума было подписано <...> соглашение о строительстве грузового терминала в аэропорту Казани между турецкой компанией Kozuva Group и Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Как отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, Татарстан развивает рынок авиаперевозок и стремится стать транспортно-логистическим центром России.

«Строительство карго-терминала в Казанском аэропорту, которое мы планируем реализовать в рамках подписанного Соглашения, позволит увеличить объем торговли», — подчеркнула Талия Минуллина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на пленарной сессии Российско-турецкого промышленного форума «Промышленное партнерство: новые задачи и проекты» Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан является одним из лидирующих субъектов РФ в части торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией.

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