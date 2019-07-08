Минниханов: Татарстан — один из лидеров в РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Турцией

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Татарстан является одним из лидирующих субъектов РФ в части торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на пленарной сессии Российско-турецкого промышленного форума «Промышленное партнерство: новые задачи и проекты». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Мероприятие состоялось на площадке 10-й международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.

По словам Минниханова, Татарстан уделяет большое внимание расширению сотрудничества с Турцией, направленного на укрепление российско-турецких отношений.

Руководитель республики сообщил, что между Татарстаном и Турцией действует соглашение о сотрудничестве. Так, в Казани работает Генконсульство Турции, а в Стамбуле — представительство Татарстана.

«В нашей республике сконцентрировано порядка 25% турецких инвестиций в экономику России — свыше 2 млрд долларов», — сказал Президент Татарстана, добавив, что несколько лет назад объем взаимной торговли достигал 3 млрд долларов.

Татарстану интересны разнообразные сферы взаимодействия с Турцией, заметил Минниханов. «Возможностей для развития бизнес-связей у нас достаточно. В этом убедились турецкие компании, работающие в Татарстане. Нам следует активнее использовать имеющийся экономический потенциал для наращивания взаимодействия», — заключил Президент РТ.

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