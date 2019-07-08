Обучающий проект на татарском языке «Азбука важных слов» выпустил новый ролик

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Проект «Азбука важных слов», на котором звезды татарской эстрады, театра и телевидения учат зрителей татарским словам, выпустил третий ролик на YouTube.

В новом выпуске «преподавателями» татарского языка стали певец Ильназ Сафиуллин, актер Фанис Зиганшин, певица Марина Карпова и телеведущая Марина Веденеева.

Гости проговорили слова на татарском и русских языках, приведя примеры их использования в разговорной речи.

В этом выпуске можно узнать, что «сәләт» в переводе с татарского — «талант», «күңел» — «душа», а фраза «Жизнь не в том, чтобы жить, а чтобы чувствовать, что живешь» — «Тормыш яшәү өчен түгел, ә яшәүне тояр өчен».

Предыдущие выпуски стали популярны в социальных сетях, были опубликованы в том числе на странице Президента Татарстана Рустама Минниханова.

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