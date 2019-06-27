Нижнекамск впервые примет соревнования по триатлону и детский забег Timerkids

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). 14 июля в первый раз за всю историю проведения соревнований по триатлону команда Timerman организует старт в Нижнекамске, где участникам преодолеют дистанции «спринт» и «эстафета-спринт», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

На соревнования зарегистрировано уже около 80 легкоатлетов из Казани, Альметьевска, Набережных Челнов и Елабуги, а также из Йошкар-Олы, Уфы, Можги, Яранска и других городов России. Однако сами нижнекамцы, желающие проверить себя в выносливости и физической форме, на состязания пока не зарегистрировались.



Спортсменам нужно будет преодолеть три этапа: плавание, велогонку и бег. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте Timerman.

Для юных спортсменов проведут детский забег Timerkids на дистанцию 600 м. Лимит количества участников составляет 100 человек. В забеге смогут принять участие дети в возрасте от трех до десяти лет.

Всем участникам выдадут стартовый номер и медаль участника на финише, но только с условием прохождения всей дистанции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в альметьевском триатлоне приняли участие 300 человек.

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