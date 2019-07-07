Татар-информ

7 июля 2019, 20:24

Экономика и финансыОбщество

Татарстан стал четвертым среди регионов России по продажам новых грузовиков

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Экономика и финансыОбщество

Татарстан стал четвертым среди регионов России по продажам новых грузовиков

По объемам реализации новых грузовых авто в стране лидирует Московская область.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Татарстан по итогам первых пяти месяцев текущего года занял четвертое место среди регионов России по объемам продаж новых грузовых автомобилей.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за январь-май 2019 года продажи новых грузовиков в целом по России составили 29,6 тыс. машин, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 5,1%. «При этом почти 45% от этого количества пришлось на десять регионов», – отмечается в сообщении.

В частности, в Татарстане было реализовано 1386 новых грузовиков – на 17,8% меньше, чем в прошлом году.

Лидером по продаже грузовых машин стала Московская область (2 тыс. 786 экземпляров, рост на 1,7%). На втором месте Москва с 2 тыс. 9 проданными грузовиками и падением на 35,5%, а третьим стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1400 машин, рост на 7,1%).

Оказавшаяся пятой Нижегородская область продемонстрировала рост продаж грузовиков (1135 штук, +5,2%), а ставший шестым Санкт-Петербург показал падение (1082 проданных грузовика, -20,6%). В топ-10 также вошли Свердловская область (872 штуки), Краснодарский край (860), Башкортостан (804) и Смоленская область (768).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ-10 городов России по доле иномарок среди легковых авто

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