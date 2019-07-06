Татар-информ

6 июля 2019, 23:42

Общество

Казань вошла в топ-10 городов России по доле иномарок среди легковых авто

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Общество

Казань вошла в топ-10 городов России по доле иномарок среди легковых авто

Доля машин иностранного производства в легковом автопарке столицы Татарстана превышает 71%.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Согласно данным на 1 января 2019 года, Казань занимает девятое место среди российских городов-миллионников по доле машин иностранного производства среди легковых автомобилей.

Аналитическое агентство «Автостат» определило количество иномарок и установило их долю в автопарках крупнейших городов страны.

Согласно результатам исследования, в столице Татарстана на начало текущего года насчитывалось 266,3 тыс. иномарок. Их доля в легковом автопарке города равняется 71,1% (общее число легковых машин – 374,4 тыс.).

Соседями Казани по рейтингу стали два других региональных центра Приволжья – Нижний Новгород (восьмое место) и Уфа (десятое).

Лидером же по доле иномарок ожидаемо стала Москва, где на их долю приходится 83,9% от общего числа легковушек (3 млн 94 тыс. из 3 млн 687 тыс.). Меньше всего машин иностранного производства в Самаре – 59,4% (234,4 тыс. из 394,3 тыс.).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что почти треть автомобилистов Казани ездит на кроссоверах и внедорожниках

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