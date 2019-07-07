Спортивный директор «Стрелы»: Тренер недоволен игрой, несмотря на победу

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортивный директор казанского клуба по регби «Стрела» Альфред Хисамов прокомментировал победу над пензенским «Локомотивом-2» со счетом 36:8.

«Игра была сложной, ведь приехала молодая и хорошо обученная команда. Мы много раз сфолили, но я думаю, что это связано с большим желанием играть. Выводы будут сделаны», – пояснил Хисамов.

Кроме того, он рассказал об оценке игры главным тренером команды Джейкобусом Полусом Нилом: «Джей Пи не очень доволен. Он хочет видеть более агрессивную игру с нашей стороны. Тем не менее, несмотря на погоду и усталость, мы победили - счет на табло. От игры к игре нам нужно становиться лучше».

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