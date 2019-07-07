Жесткая игра и борьба на каждом метре поля: казанский регби-клуб «Стрела» победил в домашнем матче

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский клуб по регби «Стрела» одолел на своем поле «Локомотив-2» из Пензы. Встреча Высшей лиги завершилась со счетом 36:8.

Первые десять минут матча запомнились лишь игрой в центре поля, команды приглядывались друг к друг, изучали соперника. Однако вскоре казанцам удалось занести попытку (занести мяч) в зачетную зону железнодорожников, заработав на этом 5 очков.

Затем последовала успешная реализация, при которой один из игроков команды установил мяч напротив места занесения попытки и пробил по воротам соперника. Как правило, реализация считается успешной, если мяч проходит между двумя штангами над перекладиной. Таким образом, счет стал 7:0.

Очень быстро «Локо» ответил, однако не смог совершить точную реализацию – 7:5. Спустя еще пару минут гости вышли вперед, реализовав штрафной удар. Тем не менее до конца первого тайма «Стреле» удались еще две попытки и одна реализация, поэтому на перерыв команды ушли при счете 19:8.

Второй тайм проходил преимущественно под давлением гостей и заинтересовал лишь небольшой стычкой двух игроков конкурирующих команд. Однако арбитр быстро утихомирил соперников. Далее последовали три успешные попытки и реализация в исполнении «Стрелы».

При счете 36:8 железнодорожники не сдались и продолжили играть свою игру. Они сумели заработать штрафной, однако с реализацией его возникли проблемы. На последней минуте хозяева могли занести еще одну попытку, но сделать это им не удалось. Итоговый счет остался неизменным – 36:8.

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