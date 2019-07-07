«Три дня, полных творчества»: в Казани завершился фестиваль «Алтын калям – Золотое перо»

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казани завершился XXIV Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калям – Золотое перо».

На протяжении четырех дней более ста юных журналиста под руководством кураторов и наставников направлений постигали азы написания материалов, учились снимать видеосюжеты и фоторепортажи, записывать радиопередачи, верстать газеты и грамотно освещать мероприятия в социальных сетях.

«Прощаться всегда очень сложно. У нас на фестивале было как в песне: “Трое суток шагать, трое суток не спать / Ради нескольких строчек в газете”. Уметь бесперебойно работать, когда глаза уже слипаются и мыслей в голове уже нет – это одно из требований журналистики», – подчеркнула на церемонии закрытия фестиваля заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова.

При этом она добавила, что для победы на фестивале необходимо постоянно и много работать, так как за обладание Гран-при разворачивается жесткая конкурентная борьба. «Конкуренция мощнейшая. Кто бежит, не жалея своих ног, своей души, своих сил, тот и добивается успеха», – отметила сопредседатель жюри фестиваля.

В рамках практических мероприятий фестиваля конкурсанты приняли участие в брифинге официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой и ознакомились с работой пресс-службы Президента Татарстана, а также встретились с генеральным директором АО «Татмедиа» Андреем Кузьминым. Кроме того, состязающиеся по каждому направлению посетили организации по своему профилю. Так, радийщики стали гостями Love Radio, радиостанции «Эфир» и «Татар радиосы», фотографы посетили творческое пространство «Видимый дом», верстальщики – казанские типографии, а телевизионщики – детский канал «Шаян ТВ» и телерадиокомпанию «Татарстан – Новый век».

«Вы провели эти три дня, полных творчества, полных смелых прорывных решений. Я увидел ваши неподдельные эмоции, как вы болели друг за друга. Считаю, что это самое главное. Запомните это чувство творчества, это чувство горения, эти бессонные ночи – мы все так и работаем. Поэтому я желаю вам гореть всегда и везде», – сказал участникам фестиваля председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Обладательницами Гран-при XXIV Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодёжной прессы «Алтын калям – Золотое перо» стали уже окончившая школу Руфина Гимаева из Бавлинского района (русская журналистика) и десятиклассница Айназ Сулейманова из Аксубаевского района (татарская журналистика).

Девушки будут учиться в КФУ по специальности «Журналистика» за счет средств гранта, выделенного из бюджета республики по решению Президента РТ Рустама Минниханова.

«Сегодня сбылась самая большая моя мечта – я стала обладателем Гран-при фестиваля “Алтын калям”. Если честно, я этого не ожидала, для меня это стало неожиданностью. И для меня большая честь стать победительницей фестиваля», – поделилась впечатлениями Айназ Сулейманова.

Всего в ходе финального этапа фестиваля изданы шесть газет на русском языке и шесть газет на татарском, подготовлены три телепередачи, сотни фоторепортажей, проведено 36 часов в радиоэфире, а также создан информационный сайт фестиваля в рамках направления «Мультимедийная журналистика».

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