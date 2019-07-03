Татар-информ

3 июля 2019, 13:04

Общество

Молодость и амбиции: в Казани стартовал финальный этап фестиваля «Алтын калям — Золото перо»

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Общество

Молодость и амбиции: в Казани стартовал финальный этап фестиваля «Алтын калям — Золото перо»

Фото: архив

За право бесплатно выучиться в КФУ на журналиста поборются 124 школьника из 24 районов Татарстана.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казани стартовал финальный этап XXIV фестиваля «Алтын калям — Золото перо», за грант на обучение в КФУ поборются 124 школьника из 24 районов Татарстана.

«Я хочу сказать, что подобного фестиваля нет нигде в России. «Алтын-калям» проходит в 24-й раз, он очень востребован среди молодёжи, у нас мощная команда Союза журналистов и министерства Молодёжи, и у нас сложилась система подготовки молодых журналистов. Фестиваль не просто профориентация, а целая система ранней подготовки, потому что здесь с ними работают сильные наставники, которые готовят ребят к профессии», — отметила значимость фестиваля заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова.

В первый день фестиваля «Алтын калям — Золотое перо» - 2019 участники разделились по семи направлениям: печатная журналистика на русском и татарском языках, телевидение на русском и татарском языках, радио, мультимедиа, дизайн и верстка.

«В периодической печати у нас традиционно два куратора, мы распределили ребят на две группы. Каждая группа представляет отдельную редакцию, и они будут выпускать свой медиапродукт каждый день. Ожидания у нас от ребят самые высокие», — рассказал доцент кафедры национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики КФУ Роман Баканов.

Участники фестиваля «Алтын калям – Золотое перо» 2019 года примут участие в брифинге с официальным представителем Казанского Кремля Лилией Галимовой и увидят работу пресс-службы Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Юных журналистов с попаданием в финальный этап фестиваля поздравил и депутат Госдумы РФ Марат Бариев.

«Попадание на фестиваль "Алтын калям — Золотое перо" – это уже достижение. Здесь в финале кто-то будет совершенствовать своё мастерство, кто-то будет узнавать от наших мэтров журналистики новые секреты профессии, а кто-то для себя откроет новые страницы в профессии», — подчеркнул Бариев.

В фестивале «Алтын калям – Золотое перо» 2019 года впервые примут участие видеоблогеры – они будут освещать события фестиваля и учиться по направлению «Телевидение».

В качестве эксперта по мультимедийному направлению приглашен секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный. Он уже в четвертый раз приедет на «Золотое перо».
Финальный этап фестиваля «Алтын калям – Золотое перо» –2019 пройдет с 3 по 7 июля на базе молодежного центра «Волга» под Казанью.

За право выиграть грант и получить бесплатное обучение в КФУ на журналиста поборются 124 школьника из 24 районов Татарстана.

На фестивале будет представлено пять тем: «Год рабочих профессий и мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019», «25-летие государственной молодежной политики РТ», «Журналистика знаний», «Навстречу 100-летию образования Татарской АССР» и «Год театра в России». 

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