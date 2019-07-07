(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Россия будет создавать лунную базу при помощи 3D-печати и местных ресурсов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Строительство крупногабаритных сооружений стартует во время третьего этапа освоения Луны, после совершения кратковременных экспедиций. Отмечается, что в этот же период будут оснащать оборудованием и аппаратурой научные и промышленные установки и формировать инфраструктуру для жизнедеятельности и производственных возможностей.

После завершения третьего этапа планируется создать на поверхности Луны условия для долговременного пребывания экипажей и реализации научно-производственных и опытно-промышленных проектов.

В конце прошлого года Совет РАН по космосу принял концепцию лунной программы, при этом поручив ее дополнить. Планируется, что программа будет реализовываться в несколько этапов до 40-х годов.

Ранее сообщалось, что КФУ будет проводить оптические наблюдения космоса с Земли для российской миссии «Спектр-РГ».

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