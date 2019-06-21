КФУ будет проводить оптические наблюдения космоса с Земли для российской миссии «Спектр-РГ»

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). КФУ будет оказывать наземную помощь в российской космической миссии с участием Германии «Спектр-Рентген-Гамма», которая должна будет уточнить карту Вселенной. Специалисты казанского вуза будут проводить наземные оптические наблюдения новых рентгеновских источников в космосе, сообщает пресс-служба университета.

Наблюдения будут проводиться на уникальном российско-турецком телескопе РТТ-150, который является совместным проектом вуза, Академии наук РТ, ИКИ РАН, а также Национальной обсерватории Турции.

Предполагается, что за семь лет работы на орбите «Спектр-РГ» составит список излучающих в рентгеновском диапазоне объектов на небе для составления детальной карты Вселенной. В течение четырех лет наблюдений обсерватория восемь раз просканирует все небо, а в следующие три года ученые выполнят выборочное изучение наиболее интересных объектов из обнаруженных.

По словам одного из научных руководителей проекта, академика РАН Рашида Сюняева, с помощью обсерватории ученые планируют открыть около 3 млн сверхмассивных черных дыр в ядрах активных галактик.

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