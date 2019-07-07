(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В рамках мер по снижению аварийности на Кировской дамбе в Казани ограничат скоростной режим. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«В Казани проводят комплекс мер, которые направлены на устранение аварийно-опасных участков дорог. Балансодержатели устанавливают светофоры, ограждения, шумовые полосы, организуют освещение на опасных участках и так далее», – рассказали в автоинспекции.

Кроме того, в некоторых случаях применяются превентивные меры – вводятся ограничения максимальной скорости.

В этом году в Казани ограничение ввели на шести участках дорог. В частности, на Кировской дамбе, где за этот год уже произошло шесть ДТП и погиб один человек, скорость ограничат до 50 км/ч. До 40 километров в час ограничат скорость при въезде в город на улице Азина и на Горьковском шоссе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ограничение скорости ввели на Чистопольской улице. Ограничение в 40 км/ч установили на участках Чистопольская – Меридианная, Чистопольская – Мусина и Чистопольская – Бичурина.

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