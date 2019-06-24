Светлана Белова

24 июня 2019, 16:37

Происшествия

На нескольких участках улицы Чистопольской в Казани скорость для транспорта ограничили до 40 км/ч

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Происшествия

На нескольких участках улицы Чистопольской в Казани скорость для транспорта ограничили до 40 км/ч

Фото: соцсети

Решение об изменении скоростного режима было принято из-за того, что на некоторых участках Чистопольской постоянно случаются ДТП.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). На нескольких участках улицы Чистопольской в Казани скорость для транспорта ограничили до 40 км/ч. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в городской Госавтоинспекции.

 «На улице Чистопольской очень оживленное движение транспорта, есть участки с высокой концентрацией ДТП. Чтобы снизить риски, было принято решение уменьшить скоростное ограничение с 60 км/ч до 40 км/ч», – объяснили в ОГИБДД УМВД России по Казани.

В Госавтоинспекции водителей просят обращать внимание на изменение скоростного режима и выбирать разрешенную скорость при движении по Чистопольской.

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