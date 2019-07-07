Специалист назвал суточную норму употребления молочных продуктов

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В среднем взрослый человек может употреблять в день 200 граммов молочных продуктов, об этом рассказала заведующая отделением профилактики факторов риска центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава страны Дарья Халтурина.

По ее мнению, умеренное потребление молочных продуктов ассоциируется с эффективным снижением смертности от различных причин, однако при употреблении 400 граммов эффект прекращает быть положительным.

Также Халтурина отметила, что ферментированная продукция является более полезной, чем молоко в чистом виде. Причиной тому отсутствие у некоторых людей генов, позволяющих хорошо переносить лактозу. Пожилым людям молоко в чистом виде и вовсе не рекомендуется, пишет «Российская газета».

При этом специалист рассказала, что белки, кальций, масляная кислота и витамин Д, которые содержатся в такой продукции, могут способствовать профилактике саркопении — это возрастные атрофические изменения скелетной мускулатуры, приводящие к потере мышечной массы и силы.

Ранее ученые выяснили, что молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака.

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