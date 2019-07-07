За первые четыре месяца 2019 года в России уменьшилось количество разводов

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). За первые четыре месяца этого года в России было расторгнуто 149961 браков — это на 44,5 тысячи меньше прошлогодних показателей, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

По данным Росстата, наибольшее количество разводов за отчетный период зарегистрировано в Сахалинской области (5,1 развода на 1 тысячу человек), Республике Карелия (4,6), Ненецком автономном округе (4,5).

Реже всего браки расторгаются в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Так, в Чеченской Республике показатель равен 0,6 развода на тысячу человек, в Ингушетии — 0,8, Дагестане — 1,1.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня семья, любви и верности ЗАГС Нижнекамска организует акцию «Стоп развод».

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