Нижнекамцам на один день откажут в расторжении браков

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В преддверии Дня семья, любви и верности ЗАГС Нижнекамска организует акцию «Стоп развод». Поэтому 8 июля расторгать браки не будут, передает «НТР 24».

С начала года в городе зарегистрировано 527 браков, из которых 252 являются повторными. Самой пожилой невесте исполнилось 64 года, жениху – 71. За первые полгода брак расторгли 510 пар: самым непродолжительным стал союз, который просуществовал всего три месяца.

Самыми возрастными супругами, принявшие решение о разводе, оказались 79-летний мужчина и 71-летняя женщина.

За первое полугодие в Нижнекамске родилось 1404 ребенка: 734 мальчика и 670 девочек. В 21 семье появились двойни. По итогам рождаемости Нижнекамский район оказался в четверке лидеров в Татарстане. Самой юной маме исполнилось всего 16 лет, а самой возрастной – 45.

220 детей после расставания супругов остались в неполной семье. По словам руководителя Управления ЗАГС Бэллы Махотиной, сотрудники ведомства делают все возможное, чтобы сократить количество разводов: проводят уроки семьеведения среди школьников, беседуют с молодоженами.

8 июля в парке «Семья» состоятся праздничные мероприятия. В 16 часов начнут работать интерактивные площадки и мастер-классы, основные мероприятия стартуют в 18 часов.

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