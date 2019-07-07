Татар-информ

7 июля 2019, 09:14

Общество

Концертная программа и эстафета: по случаю Дня семьи в Автограде пройдут «Семейные приключения»

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Общество

Концертная программа и эстафета: по случаю Дня семьи в Автограде пройдут «Семейные приключения»

Праздник будет организован во Дворце культуры «КАМАЗ».

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Завтра, 8 июля, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности в Набережных Челнах состоится городской фестиваль «Семейные приключения». Об этом пишет газета «Челнинские известия».

В мероприятии примут участие семейные команды, регистрация которых велась до 28 июня. Им придется пройти через испытания в виде творческих заданий, тематических игр и конкурсов.

По результатам семейной эстафеты будут определены три победившие семьи. При этом все участники фестиваля получат соответствующие дипломы, отмечает пресс-служба мэрии Автограда.

Кроме того, для гостей праздника будет организована концертная программа с участием коллективов и исполнителей города.

Фестиваль будет организован во Дворце культуры «КАМАЗ». Его начало запланировано на 17 часов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске на День семьи устроят пролайф-флешмоб, фуд-шоу и «8 лучших свиданий»

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