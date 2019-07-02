В Нижнекамске на День семьи устроят пролайф-флешмоб, фуд-шоу и «8 лучших свиданий»

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Завтра, 8 июля, в Нижнекамске, как и во всей стране, отметят День семьи. В городе нефтехимиков организаторы подготовили насыщенную программу праздника, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Кульминацией события станет парад-дефиле двойняшек и близнецов. Кроме того, ключевыми мероприятиями в этот день станут театрализованная церемония помолвки в стиле Love story и церемония имянаречения, которые пройдут прямо в парке «Семья».





В концертной части мероприятия выступят лучшие творческие коллективы города, а самые маленькие участники фестиваля напомнят о значении семьи. Свое поздравление представят и будущие мамы Нижнекамска.

Гости парка станут свидетелями торжественной церемонии вручения медалей супружеским парам – победителям конкурса «Семья – гордость Нижнекамска 2019», чествования семейных трудовых династий работников «Нижнекамскнефтехима» и семей с приемными детьми.





Для всех участников будут работать мастер-классы «Семейная мастерская» для детей и их родителей, гастрономическое шоу «Готовим всей семьей» от шеф-поваров города, ярмарка ремесел. Кроме того, состоится состязание юных художников и футбольный турнир, а для малышей будет работать интерактивная площадка «Чудные шутки».

Чтобы внести в праздник немного серьезности, организаторы проведут социальную пролайф-акцию.





Для любителей отдыха с книгой нижнекамские библиотекари подготовили акцию «Семейные сказки» с буккроссингом. В финале праздника состоится open air кинопоказ под открытым небом комедии «8 лучших свиданий».

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