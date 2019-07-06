Татар-информ

7 июля 2019, 07:27

Культура

В конкурсную программу фестиваля «Рудник» вошли 11 фильмов со всего мира

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Культура

В конкурсную программу фестиваля «Рудник» вошли 11 фильмов со всего мира

Фото: Владимир Васильев

Зрители кинофорума увидят фильмы молодых режиссеров на самые разные темы, некоторые из которых уже получили призы на крупных международных фестивалях.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В конкурсную программу фестиваля «Рудник» вошли 11 фильмов режиссеров из Польши, Швейцарии, Украины, Испании, Голландии, Дании, Швеции, Финляндии, Бельгии, России и других стран. Третий фестиваль дебютного документального кино состоится с 22 по 28 июля в Свияжске, сообщает пресс-служба ЦСК «Смена».

Зрители кинофорума увидят фильмы молодых режиссеров на самые разные темы, некоторые из которых уже получили призы на крупных международных фестивалях. Это киноленты об охоте на метеорологические шары во Франции, о центре спасения в Нью-Йорке, где нелегальные иммигранты продолжают грезить об «американской мечте», о жизни футболистки, стремящейся попасть в сборную Украины, но внезапно оставшейся сиротой.

В программу «Рудника» также включены фильм об астронавтах, которые тестируют свой потенциальный полет на Марс в оманской пустыне перед глазами изумленных местных жителей, и картина о Нике – бездомном мальчике из Будапешта. Режиссер исследовал его жизнь в течение шести лет, пока тот рос в туннелях под городом, вступал в уличные банды и пытался определить свое место в мире.

Фестиваль в этом году посвящен одной из лучшей киношкол Европы – Лодзинской. Пять фильмов внеконкурсной программы сняты молодыми режиссерами из Лодзи.

Зрители в числе прочих увидят киноленты «Стоянка на дороге ветра» (Наташа Харламова, Россия), «Безусловная любовь» (Рафал Лысак, Польша), «Лукоморье» (Алина Гудовская, Россия), «Охотники» (Бенджамин Бюше, Швейцария), «Марс, Оман» (Ванесса дель Кампо Гатель, Бельгия) и «Жизнь от смерти» (Туули Теелахти, Финляндия). После каждого показа состоится обсуждение с участием авторов или программного директора фестиваля Евгении Марченко. Вход на показы будет свободным.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в состав жюри конкурса вошли режиссер и сценарист, автор игровых фильмов «Комбинат “Надежда“» и «Сердце мира» (Гран-при «Кинотавра» 2018 года), ряда документальных лент Наталья Мещанинова, журналист, преподаватель истории кино в РГГУ, глава известного книгами о кинематографе издательства Rosebud Publishing Виктор Зацепин и режиссер, сценарист, автор фильмов «Чужие письма», «Один день в ПНР» и «Абу Хараз», профессор Лодзинской киношколы Мацей Дрыгас.

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