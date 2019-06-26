Свияжск в третий раз примет фестиваль дебютного документального кино «Рудник»

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). С 22 по 28 июля остров-град Свияжск уже в третий раз примет международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник», сообщают организаторы кинофорума.

Программа мероприятия будет включать дебютные документальные картины, некоторые из которых уже отмечены значимыми международными фестивалями. В этот раз не только увеличилось число заявок, но и расширилась география желающих принять участие в «Руднике». Пока формирование конкурсной программы продолжается.

Жюри определит фильмы-победители в трех номинациях: Гран-при, лучшая полнометражная и лучшая короткометражная работы. Призовой фонд составит 1300 евро. Кроме того, предусмотрены специальные призы, придуманные художниками Рашитом Сафиуллиным и Ильей Артамоновым.

В состав жюри вошли режиссер и сценарист, автор игровых фильмов «Комбинат “Надежда“» и «Сердце мира» (Гран-при «Кинотавра» 2018 года), ряда документальных лент Наталья Мещанинова; журналист, преподаватель истории кино в РГГУ, глава известного книгами о кинематографе издательства Rosebud Publishing Виктор Зацепин; режиссер, сценарист, автор фильмов «Чужие письма», «Один день в ПНР» и «Абу Хараз», профессор знаменитой Лодзинской киношколы Мацей Дрыгас.

Организуют фестиваль фонд «Живой город», центр современной культуры «Смена» и музей-заповедник «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Татарстана.

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