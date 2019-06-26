Татар-информ

26 июня 2019, 06:12

Культура

Свияжск в третий раз примет фестиваль дебютного документального кино «Рудник»

Рекомендуем

Культура

Свияжск в третий раз примет фестиваль дебютного документального кино «Рудник»

В состав жюри фестиваля вошли такие известные кинематографисты, как Наталья Мещанинова, Виктор Зацепин и Мацей Дрыгас.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). С 22 по 28 июля остров-град Свияжск уже в третий раз примет международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник», сообщают организаторы кинофорума.

Программа мероприятия будет включать дебютные документальные картины, некоторые из которых уже отмечены значимыми международными фестивалями. В этот раз не только увеличилось число заявок, но и расширилась география желающих принять участие в «Руднике». Пока формирование конкурсной программы продолжается.

Жюри определит фильмы-победители в трех номинациях: Гран-при, лучшая полнометражная и лучшая короткометражная работы. Призовой фонд составит 1300 евро. Кроме того, предусмотрены специальные призы, придуманные художниками Рашитом Сафиуллиным и Ильей Артамоновым.

В состав жюри вошли режиссер и сценарист, автор игровых фильмов «Комбинат “Надежда“» и «Сердце мира» (Гран-при «Кинотавра» 2018 года), ряда документальных лент Наталья Мещанинова; журналист, преподаватель истории кино в РГГУ, глава известного книгами о кинематографе издательства Rosebud Publishing Виктор Зацепин; режиссер, сценарист, автор фильмов «Чужие письма», «Один день в ПНР» и «Абу Хараз», профессор знаменитой Лодзинской киношколы Мацей Дрыгас.

Организуют фестиваль фонд «Живой город», центр современной культуры «Смена» и музей-заповедник «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Татарстана. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Арт-проект «Сказки о золотых яблоках» объявил набор волонтеров в Альметьевске
Новости дня
06:30
«Культурные нормативы» введут в школах с сентября 2019 года
06:12
Свияжск в третий раз примет фестиваль дебютного документального кино «Рудник»

В состав жюри фестиваля вошли такие известные кинематографисты, как Наталья Мещанинова, Виктор Зацепин и Мацей Дрыгас.

05:25
Арт-проект «Сказки о золотых яблоках» объявил набор волонтеров в Альметьевске

Волонтеров ждет отличный опыт работы с паблик-артом, новые знакомства и подарки от организаторов.

04:18
Тетюшане подготовили концертную программу на юбилейном Ивановском областном Сабантуе

В организации праздника приняла участие делегация Тетюшского района под руководством Рамиса Сафиуллова.

03:47
Специалисты объяснили, почему свалка в нижнекамском селе Прости горела всю осень

Исследование проводили специалисты из Чебоксар, которые с помощью георадара и буровой установки провели детальный анализ площади в 35 га.

02:22
На День молодежи бугульминцы смогут покидаться краской и потанцевать в пене

Местом проведения основных торжеств станет парк культуры и отдыха на улице Ленина («Детский парк»).

01:25
У подножия Лысой горы в Заинском районе отметили праздник Жыен

Праздник проводится в связи с завершением весенних работ в поле и началом сенокоса.

00:49
В лагере «Яблочко» Бугульминского района построили модель Т-34

По итогам квеста ребята воссоздали модель легендарного танка Т-34, победители получили заслуженные грамоты.

25.06 23:52
Брейк-данс и скейтбординг включены в программу Олимпиады в Париже
25.06 23:39
Тетюшскую землю с мест захоронений поместили в «солдатский кисет» для главного армейского храма

Тетюшские школьники отметили, что испытывают гордость за подвиг предков.

25.06 23:28
Нижнекамские школьники узнали, почему нельзя дарить цветы на экзамене

Представители академии творческой молодежи Татарстана провели в Нижнекамск квиз, во время которого был разобран ряд ситуаций.

25.06 23:16
Хакеры нашли способ обходить двухфакторную аутентификацию
25.06 23:04
Бело-Безводненская библиотека Зеленодольского района станет первой в России модельной библиотекой

Бело-Безводненскую библиотеку Зеленодольского района переформатируют за 5 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура».

25.06 22:58
Кофе оказался эффективным средством против ожирения
25.06 22:50
В Бугульминском районе на 102% увеличен валовой объем продукции, работ и услуг

За отчетный период количество безработных в Бугульме и районе достигло 316 человек.

25.06 22:36
В ряде домов пяти районов Казани 26 июня отключат свет

Отключение связано с проведением с планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

25.06 22:22
Tour de Tatarstan Kazan включит казанский велопарад и турнир на лыжероллерах

Участие в гонке примут не только жители республики, но и профессиональные спортсмены с разных регионов России и других стран мира.

25.06 22:16
В России на 557 увеличилось количество стобалльных работ ЕГЭ
25.06 22:10
Ночью в Татарстане похолодает до 8 градусов выше нуля

Днем в большинстве районов республики ожидаются дожди.

25.06 21:54
Казань впервые примет европейский олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди женских команд

Соревнования пройдут на Центральном стадионе 13-14 июля.

25.06 21:50
Зинэтула Билялетдинов: «О работе не думаю, но за “Ак Барсом“ слежу»

Легендарный тренер рассказал о своих ближайших планах.

25.06 21:40
В Казани талантливые дети выступят на отборочном туре фестиваля «Добрая волна»

«Добрая волна» включает творческие и благотворительные акции, цель которых – показать, что творчество не ограничено физическими возможностями.

25.06 21:26
Минобрнауки РФ запустило мобильное приложение и портал для абитуриентов «Поступай правильно»
25.06 21:12
Сценарий сериала о камазовских гонщиках напишут авторы «Молодежки»

Президент РТ Рустам Минниханов положительно оценил идею создания сериала о победителях Дакара.

25.06 20:50
Госдума приняла во II чтении законопроект о «невозвратных» билетах
События