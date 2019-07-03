Исследование: Почти треть автомобилистов Казани ездят на кроссоверах и внедорожниках

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Доля автомобилей повышенной проходимости, в том числе внедорожников и кроссоверов, на дорогах Казани составляет около 30%. Таковы данные исследования аналитического агентства «ПромРейтинг».

«Полевое исследование показало, что автомобили повышенной проходимости (кроссоверы, внедорожники и кросс-легковушки) усредненно составляют 29,7% реального автопарка Казани. Из этих 29,7% кроссоверы составляют 78,9%, внедорожники – 14,9% и кросс-легковые автомобили – 6,2%», — говорится в сообщении.

Аналитики также составили топ популярных причин приобретения кроссоверов и внедорожников в Казани. Участники опроса называли загородные поездки (почти 30%), проходимость в снегу зимой (около 24%), проходимость на разбитых дорогах и имиджевый фактор (примерно по 11%), а также удобство для большой семьи и для дальних туристических поездок.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» пришли к выводу, что россияне стали чаще приобретать кроссоверы и внедорожники. За последние 12 лет количество автовладельцев, отдающих свое предпочтение машинам сегмента SUV, увеличилось в 2,5 раза.

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