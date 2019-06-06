Минсвязи РТ: До перехода на цифровое вещание в Татарстане осталось всего сто дней

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Всего через сто дней, 14 октября этого года, в Татарстане отключат аналоговое телевизионное вещание, на смену которому придет вещание цифровое. Об этом напоминает пресс-служба Минсвязи РТ.

Для подключения к цифровому телевещанию выпущенным после 2012 года телевизорам необходима лишь антенна, тогда как более старым моделям потребуется еще и цифровая приставка, которую легко приобрести в любом магазине электроники или почтовом отделении.

Абоненты кабельного телевидения могут выбирать: переходить на цифровое вещание с 20 бесплатными каналами или оставить все по-прежнему.

«<…> консультацию по вопросам приобретения и настройки оборудования для приема цифрового сигнала можно получить по номеру горячей линии: 8 (800) 220-20-02», – подчеркнули в министерстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для жителей 160 населенных пунктов 32 муниципальных районов Татарстана прием сигнала цифрового эфирного телевещания будет затруднен.

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